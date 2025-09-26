Глава Совета судей РФ Момотов ушел в отставку после иска Генпрокуратуры
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, председателя Совета судей страны Виктора Момотова, ставшего ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества на сумму более 9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе седьмого заседания ВККС РФ за 2025 год.
Виктор Момотов
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В документе отмечается, что коллегия прекратила полномочия 15 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации». Среди них и господин Момотов. Сам он не ответил на звонок корреспондента «Ъ».
Ранее в интервью «Ъ» Виктор Момотов назвал «клеветническими» данные из антикоррупционного иска Генпрокуратуры, в котором его обвинили в незаконном совмещении должности судьи с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса. Ее, как считает надзор, судья вел совместно с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко.
Исковое заявление подано в Останкинский суд Москвы. В нем прокуратура просит обратить в доход государства 95 объектов собственности — 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг на территории Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей и в Москве. Беседа по иску назначена на 30 сентября.
О том, как прокуроры добиваются конфискации миллиардных активов у председателя Совета судей России, «Ъ» писал в материале «Отели запутались в мантии».