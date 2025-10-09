«Интерфакс»: Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей России

Бывший сотрудник Верховного суда России Виктор Момотов подал заявление об уходе с поста председателя Совета судей РФ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, заявление было подано 8 октября. В тот же день суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Виктора Момотова, его бизнес-партнера Андрея Марченко и сына Ивана общей стоимостью около 9 млрд руб. Среди них — сеть отелей Marton.

В иске утверждается, что господин Момотов незаконно занимался предпринимательской деятельностью, оформив бизнес и приобретенную недвижимость на доверенных лиц.

Виктор Момотов занял пост председателя Совета судей в 2016 году и был переизбран на эту должность в 2022-м. После иска Генпрокуратуры Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи господина Момотова.

