Энергорезервы подсветят на юге
Мобильным ГТЭС сохранят статус вынужденной генерации
Действие статуса вынужденной генерации для 19 мобильных ГТЭС «Россетей» в Крыму и Новороссийске могут продлить до конца 2026 года. Диспетчер энергосистемы считает их эксплуатацию необходимой для сглаживания сезонных пиков потребления.
Площадка «Симферопольская» ОАО «Мобильные ГТЭС»
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Правительственная комиссия по электроэнергетике может до конца 2026 года продлить действие статуса вынужденной генерации для 19 мобильных ГТЭС «Россетей» (416,6 МВт) в Крыму и Новороссийске, следует из материалов к заседанию (“Ъ” видел документы). Такие объекты необходимы для энергоснабжения, но не окупаются на оптовом рынке, и для них устанавливают повышенную цену мощности, которую оплачивают потребители.
«Россети» не впервые поднимают вопрос продления статуса вынужденной генерации для ГТЭС, теперь госхолдинг в письме в Минэнерго (есть у “Ъ”) предложил сделать это до 2030 года.
В Новороссийск и Крым мобильные ГТЭС перебросили для подстраховки местной энергосистемы до ввода в эксплуатацию двух ТЭС (940 МВт) в 2019 году. После объекты остались на юге со статусом вынужденной генерации.
Сегодня для исключения дефицита мощности в юго-западной части Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) считает эксплуатацию мобильных ГТЭС необходимой, следует из материалов правительственной комиссии. По оценке СО, в 2024–2025 годах мобильные ГТЭС включались в сеть в период летних пиков с максимальной загрузкой до 374 МВт, во время зимних максимумов — с загрузкой до 362 МВт.
Согласно Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, в юго-западной части ОЭС Юга прогнозируется дефицит мощности до 2,4 ГВт, и до строительства новой генерации нужно продолжить эксплуатацию мобильных ГТЭС, считают в СО. В Минэнерго, СО и «Россетях» комментарии не предоставили.
Игорь Голенький из «Уралэнерготел» отмечает, что потребление электроэнергии в Крымской энергосистеме в среднем составляет около 600 МВт в месяц, и мобильные мощности могут покрыть большую часть этой потребности.
По его словам, с учетом стоимости прошлой перебазировки затраты на мобильные ГТЭС могли составлять до нескольких миллиардов в месяц. Согласно приказу ФАС от 29 ноября 2024 года, цены на мощность Севастопольской и Симферопольской мобильных ГТЭС в 2025 году составят 377,3 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.