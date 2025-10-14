Энергорезервы подсветят на юге

Действие статуса вынужденной генерации для 19 мобильных ГТЭС «Россетей» в Крыму и Новороссийске могут продлить до конца 2026 года. Диспетчер энергосистемы считает их эксплуатацию необходимой для сглаживания сезонных пиков потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка «Симферопольская» ОАО «Мобильные ГТЭС»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Площадка «Симферопольская» ОАО «Мобильные ГТЭС»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по электроэнергетике может до конца 2026 года продлить действие статуса вынужденной генерации для 19 мобильных ГТЭС «Россетей» (416,6 МВт) в Крыму и Новороссийске, следует из материалов к заседанию (“Ъ” видел документы). Такие объекты необходимы для энергоснабжения, но не окупаются на оптовом рынке, и для них устанавливают повышенную цену мощности, которую оплачивают потребители.

«Россети» не впервые поднимают вопрос продления статуса вынужденной генерации для ГТЭС, теперь госхолдинг в письме в Минэнерго (есть у “Ъ”) предложил сделать это до 2030 года.

В Новороссийск и Крым мобильные ГТЭС перебросили для подстраховки местной энергосистемы до ввода в эксплуатацию двух ТЭС (940 МВт) в 2019 году. После объекты остались на юге со статусом вынужденной генерации.

Сегодня для исключения дефицита мощности в юго-западной части Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) считает эксплуатацию мобильных ГТЭС необходимой, следует из материалов правительственной комиссии. По оценке СО, в 2024–2025 годах мобильные ГТЭС включались в сеть в период летних пиков с максимальной загрузкой до 374 МВт, во время зимних максимумов — с загрузкой до 362 МВт.

Согласно Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, в юго-западной части ОЭС Юга прогнозируется дефицит мощности до 2,4 ГВт, и до строительства новой генерации нужно продолжить эксплуатацию мобильных ГТЭС, считают в СО. В Минэнерго, СО и «Россетях» комментарии не предоставили.

Игорь Голенький из «Уралэнерготел» отмечает, что потребление электроэнергии в Крымской энергосистеме в среднем составляет около 600 МВт в месяц, и мобильные мощности могут покрыть большую часть этой потребности.

По его словам, с учетом стоимости прошлой перебазировки затраты на мобильные ГТЭС могли составлять до нескольких миллиардов в месяц. Согласно приказу ФАС от 29 ноября 2024 года, цены на мощность Севастопольской и Симферопольской мобильных ГТЭС в 2025 году составят 377,3 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.

Анна Тыбинь