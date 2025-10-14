Для мобильных электростанций в Новороссийске продлят особый статус

Правительственная комиссия по электроэнергетике рассмотрит вопрос о продлении до конца 2026 года статуса вынужденной генерации для мобильных газотурбинных электростанций (ГТЭС) в Новороссийске, пишет «Ъ».

В Новороссийске, как и в Крыму, работают станции «Россетей» общей мощностью 416,6 МВт. Они обеспечивают устойчивость энергосистемы юго-западной части Кубани и используются для покрытия сезонных пиков нагрузки — в летний и зимний периоды.

Продление статуса вынужденной генерации позволит сохранить для ГТЭС повышенный тариф на мощность, который компенсирует их неокупаемость на оптовом рынке, но обеспечивает надежность энергоснабжения региона.

По данным «Системного оператора», юго-запад Кубани, включая Новороссийск, остается зоной с дефицитом мощности до 2,4 ГВт. Эксплуатация мобильных станций будет продолжена до ввода новых генерирующих мощностей и специализированных систем накопления энергии.

Ранее рассматривалась возможность строительства таких систем мощностью до 250 МВт в Краснодарском крае, запуск которых планируется к 2026 году.

