Главные новости за 13 октября. Кавказ

Ставропольский край побил рекорд по числу туристов за 9 месяцев 2025 года, зарегистрировав более 6 млн гостей.

Центробанк России отменил конкурс на выбор символов для новой банкноты в 500 руб.

К рассылке сообщений о якобы запланированных терактах в школах Кисловодска может быть причастен агент Службы безопасности Украины Ярослав Овсюк. На протяжение нескольких лет создает Telegram-каналы, где публикует сведения о готовящихся нападениях на учащихся и сотрудников учебных заведений.

Прокуратурой Октябрьского района Ставрополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Новый прямой автобусный маршрут запустили из Саратова в Нальчик. Автобусы будут курсировать по следующему расписанию: из Нальчика отправление по субботам в 06:00, а из Саратова - по воскресеньям в 05:50.