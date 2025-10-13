ЦБ отменил конкурс на купюру в 500 рублей, в котором лидировал Эльбрус

Центробанк России отменил конкурс на выбор символов для новой банкноты в 500 руб. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования. По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перечень символов для голосования сохранится. Даты нового голосования объявят отдельно.

Новая банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет размещен символ столицы округа Пятигорска, а на оборотной — узнаваемый региональный объект. По состоянию на 7:20 12 октября в голосовании лидировали гора Эльбрус и комплекс «Грозный-Сити» — 1,150 млн и 1,049 млн голосов соответственно.

Как пишет «Ъ», глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити». Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинял ЦБ в том, что регулятор меняет условия голосования и закрывает площадки, где Чечня «набирает обороты».

Константин Соловьев