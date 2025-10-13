В Ставрополе бывшего адвоката обвинили в мошенничестве на 1,5 млн рублей
Прокуратурой Октябрьского района Ставрополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, юрист весной 2024 года пообещал матери подследственного, что возьмет на себя защиту ее сына в ходе предварительного расследования и в суде и поможет изменить квалификации действий ее сына на более мягкую статью.
«За свои услуги адвокат получил от женщины 1,5 млн руб., не намереваясь выполнять свои обещания и зная, что не имеет возможности повлиять на решения правоохранительных органов»,— отметили в ведомстве.
Обвиняемый был лишен статуса адвоката. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.