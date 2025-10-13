К сообщениям о минировании школ в Кисловодске может быть причастен агент СБУ
К рассылке сообщений о якобы запланированных терактах в школах Кисловодска может быть причастен агент Службы безопасности Украины Ярослав Овсюк. Такое заявление сделала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Фото: ТГ Екатерины Мизулиной
На протяжение нескольких лет создает Telegram-каналы, где публикует сведения о готовящихся нападениях на учащихся и сотрудников учебных заведений.
По мнению Мизулиной, Овсюк причастен к недавней рассылке сообщений о минировании школ Кисловодска, Волхова, Стерлитамака, Кемерова, Аксая, Орска, Электростали, Коломны.