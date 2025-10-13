Краснодарский край планирует увеличить производство молока до 2,1 млн т в год

В Краснодарском крае сформирована стратегия развития животноводства до 2030 года, чтобы нарастить производство молока до 2,1 млн т в год. В 2024 году в регионе произвели 1,7 млн т молока, край достиг рекордной продуктивности коров — 10,4 т на голову, что на 25% выше среднероссийского показателя. Кубань занимает первое место в стране по питьевому молоку и второе — по сырому, сообщает пресс-служба администрации края.

За девять месяцев 2025 года кубанские хозяйства выпустили около 1,2 млн т молока, превысив показатели прошлого года. Губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание в Кореновске с участием исполняющего обязанности замгубернатора Андрея Коробки, представителей профильных ведомств и крупнейших производителей.

За пять лет количество перерабатывающих заводов в регионе выросло с 50 до 82. Их мощности позволяют принимать 2 млн т в год, однако сейчас комбинаты загружены не полностью.

«С учетом того, что ежегодно в регион приезжают около 20 миллионов туристов, у Краснодарского края огромный рынок сбыта и перспективы. Поэтому мы должны на 100 процентов загрузить мощность перерабатывающих комбинатов и создать условия для строительства новых производств»,— заявил губернатор.

Кроме того, край достиг самообеспеченности племенным скотом. Сейчас регион перестал быть зависим от импортного поголовья. Работает 14 племенных предприятий. За последний год поголовье племенного скота в крае выросло до 142,5 тыс. голов. Это в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад.

Вениамин Кондратьев подчеркнул необходимость анализа потребности в молочных продуктах на региональном и российском рынках с учетом сезонности для выстраивания долгосрочной стратегии развития отрасли.

Алина Зорина