СочиГУ и оздоровительный комплекс «Дагомыс» подписали соглашение о партнерстве в сфере подготовки кадров

Сочинский госуниверситет и ФГАУ ОК «Дагомыс» Управления делами Президента РФ заключили соглашение о партнерстве. Документ о сотрудничестве был подписан 29 сентября на расширенном заседании Ученого совета СочиГУ.

В рамках партнерства студенты факультета туризма и сервиса смогут пройти стажировку и получить уникальный опыт на базе одного из самых известных курортов России. Кроме того, планируется разработка совместных образовательных, научных и культурных инициатив, которые укрепят позиции СочиГУ как центра подготовки профессионалов для индустрии гостеприимства.

Лия Пацан