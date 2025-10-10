Стоимость противовирусных препаратов на Кубани выросла на 13,2%

В Краснодарском крае средневзвешенная стоимость упаковки противовирусных препаратов за восемь месяцев 2025 года составила 599,4 руб. Это на 13,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее популярный среди жителей Краснодарского края препарат «Ингавирин» (90 мг, 10 шт.) подорожал на 4,5% — до 869,5 руб. за упаковку. «Номидес» (75 мг, 10 шт.) прибавил в стоимости 0,7%, цена достигла 817,2 руб.

Средняя стоимость лекарства «Кагоцел» (12 мг, 10 шт.) в регионе составляет 584,7 руб. за упаковку, это на 1,2% меньше, чем в 2024 году. «Осельтамивир» (75 мг, 10 шт.) также подешевел на 5,2% — до 785,4 руб. «Тилорам» (125 мг, 10 шт.) подешевел на 0,4%, его стоимость составляет 620,3 руб.

Алина Зорина