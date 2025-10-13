В 2024 году рейсы в Краснодар возглавили топ ж/д направлений из Адлера

Краснодар остается ключевым транспортным узлом на юге России и главным источником пассажиропотока для Сочи и Адлера. Административный центр края возглавил рейтинг направлений в/из Адлера, сообщила генеральный директор «РЖД — Цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова на международном авиационно-туристическом форуме Air Travel Sochi 2025: Discover the Southgate to Russia, который проходит на курорте «Красная поляна».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным компании, вокзал в Адлере принял 7,6 млн пассажиров, вокзал в Сочи — 5 млн. Госпожа Чухнова подчеркнула, что Сочи остается важным транспортным хабом региона, обслуживая более 40 авиакомпаний.

Согласно презентации спикера, топ-5 направлений выезда из Сочи на железнодорожном транспорте включает поездки в Адлер — Краснодар, Сочи — Краснодар, Адлер — Ростов-на-Дону, Адлер — Туапсе и Сочи — Ростов-на-Дону. По авиации — Адлер — Москва, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сургут. По автобусным маршрутам лидируют направления Адлер — Симферополь, Сочи — Симферополь, Адлер — Севастополь.

Платформа «Инновационная мобильность», агрегирующая билеты свыше 5 тыс. перевозчиков, зафиксировала около 50 млн записей о поездках. В Сочи среди железнодорожных пассажиров 55% — женщины, 45% — мужчины. Пятница — самый популярный день приезда, воскресенье — день отъезда, билеты чаще всего приобретаются в среду. Средний чек железнодорожного билета составляет 2,6 тыс. руб., авиабилета — 21,3 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в 2025 году количество авиабилетов, приобретенных деловыми путешественниками в Краснодарский край, увеличилось на 18%, а спрос на железнодорожные перевозки вырос на 3%. При этом средняя стоимость ночи в регионе возросла на 18% и составила 7,6 тыс. руб., а объем ночей, проведенных деловыми туристами, снизился на 4% по сравнению с прошлым годом.

Андрей Куценко, Мария Удовик