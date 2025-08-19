Количество авиа- и железнодорожных бизнес-поездок на Кубань в 2025 году выросло

Количество авиабилетов, приобретенных деловыми путешественниками в Краснодарский край, в 2025 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 18%, а спрос на железнодорожные перевозки — на 3%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты компании уточнили, что на железнодорожный транспорт приходится 64% командировок в Краснодарский край. Половина деловых путешественников в 2025 году выбирали купейные вагоны, 40% — сидячие места, а плацкарт и СВ занимают доли по 5%. Средняя стоимость билета увеличилась на 26% — до 4,4 тыс. руб. Сильнее всего подорожали билеты в СВ (+30%, до 15,5 тыс. руб.) и классе люкс (+20%, до 72,4 тыс. руб.). Купе стали в среднем стоить на 19% выше, чем годом ранее (5,6 тыс. руб.).

Чаще всего на поезде бизнес-туристы отправляются в Краснодар (доля — 40%, +7% к 2024) и Сочи (доля — 13%, +7% к 2024). Спрос на Новороссийск снизился на 24%, а поездки в Анапу и Туапсе сократились на 25 и 40% соответственно. Среди отраслей, которые отдают предпочтение железнодорожному транспорту, лидирует ритейл (доля 33%, –10% к 2024-му), тогда как нефтегазовая промышленность (доля 16%, +28% к 2024-му) и фармацевтика (доля 12%, +26% к 2024-му) активно наращивают поездки.

Согласно исследованию экспертов компании «Аэроклуб», авиационные перевозки также укрепляют позиции. Основной поток деловых пассажиров направляется в Сочи, где средняя стоимость авиабилета в эконом-классе составила 18,4 тыс. руб. (+8% к 2024), а в бизнес-классе — 77 тыс. руб. (–7%). После открытия аэропорта Геленджика спрос пока ограничен, но направление включено в командировочные маршруты. Также часть бизнес-путешественников добирается через аэропорт Ставрополя, но объемы перелетов туда значительно ниже, чем в Сочи, отмечают в «Аэроклубе».

В 2025 году объем ночей, проведенных деловыми путешественниками в Краснодарском крае, снизился на 4% к прошлому году. Средняя стоимость ночи в регионе выросла на 18% и достигла 7,6 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году спрос на пятизвездочные отели Краснодарского края у бизнес-туристов вырос на 43%, а их доля в общем объеме размещения деловых гостей на Кубани увеличилась с 8 до 12% в сравнении с аналогичными периодом прошлого года.

Маргарита Синкевич