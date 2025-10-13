В Сочи закрыли тоннель 2А на Дублере Курортного проспекта до декабря 2026 года

С 12 октября тоннель 2А Дублера Курортного проспекта в Сочи закрыт для транспорта на время капитального ремонта, который продлится до 2 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проезд по тоннелю прекращен между развязкой у села Раздольное и виадуком через Агуру. Объезд организован через соседний тоннель №2 с выездом на улицу Яна Фабрициуса и далее через Транспортную на трассу А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр подчеркнул, что ремонт требует полного перекрытия тоннеля для обеспечения безопасности. По временной схеме движения сохранится транспортная доступность всех микрорайонов города, водителей заранее предупредили об ограничениях. ФКУ «Черноморье» также запланировало работы по устройству пришовных зон на всем протяжении Дублера Курортного проспекта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи приступили к ремонту Новороссийского шоссе стоимостью 440 млн руб. Большая часть суммы выделена из краевого бюджета.

Анна Гречко