Глава Феодосии заявил, что помощь волонтеров на месте пожара на нефтебазе не требуется

Глава администрации Феодосии Владимир Ким утром 13 октября сообщил, что на месте пожара на нефтебазе, возникшего после ночной атаки БПЛА, работают профильные службы и специалисты. Помощь волонтеров не требуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

«Благодарю всех неравнодушных граждан за проявленное желание оказать поддержку и участие», — написал господин Ким.

В ночь на 13 октября нефтебаза в Феодосии подверглась атаке дронов. В результате удара на объекте возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков