Вертолет МЧС вылетел на спасение туристов с детьми в Сочи

Спасатели МЧС России вылетели на вертолете для поиска туристической группы в Сочи. Сообщение о происшествии поступило 12 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Зарегистрированная группа находилась на маршруте от ГЛК Газпром через Поляну пихтовую и Лагерь холодный к метеостанции Джуга. При переходе через реку Уруштен из-за продолжительных дождей начался резкий подъем воды. Разлившаяся река отрезала людей от дальнейшего пути.

В группе находятся восемь человек, среди них двое детей — 10 и 13 лет. Туристы вышли на маршрут 7 октября, завершить его планировали 12 октября.

С начала года в Сочи пропало 158 человек. Из них 116 нашли, но 17 погибли.

Спасатели провели 355 операций по поиску и спасению, в которых спасли 256 человек, включая 30 детей. В этих операциях участвовали почти 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. 114 операций были связаны с природными происшествиями: 94 — в горах и 20 — на воде. Также произошло 68 техногенных происшествий, из которых 19 — это ДТП. Спасатели получили 173 вызова на бытовые и другие случаи.

Для сравнения, в 2024 году за такой же период была 451 операция, спасли 368 человек, включая 49 детей. Тогда работали 2,3 тыс. спасателей и 549 единиц техники. Природных происшествий было 145, из них 101 — в горах и 44 — на воде. Техногенных происшествий было 56, из них 40 — ДТП. Спасатели получили 250 вызовов на бытовые и другие случаи.

«Ъ-Сочи» писал, что при подъеме по северному склону Фишта сорвались двое альпинистов, один из которых получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться. Всего в тургруппе находилось шесть человек.

Мария Удовик