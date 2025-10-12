В Краснодаре за неделю потушили пожары общей площадью 400 «квадратов»
За прошедшую неделю сотрудники городской Службы спасения отработали 48 заявок и потушили восемь возгораний в Краснодаре. Два крупных пожара охватили 400 кв. м — на ул. Лоцманской и в поселке Лорис на территории птицефабрики, где горели мусор и сухая растительность, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Спасатели также ликвидировали возгорания кровли магазина автоэмалей и частного дома в поселке Знаменском. Также специалисты выезжали на тушение бань в станице Старокорсунской.
Кроме того, сотрудники Службы спасения устраняли последствия падения аварийных деревьев, оказывали помощь пострадавшим в ДТП и сотрудникам полиции и медицины, а также проводили профилактическую работу в частном секторе и садоводческих товариществах.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 11 октября в микрорайоне Юбилейный в Краснодаре загорелся троллейбус у остановки общественного транспорта «Рождественский храм» на проспекте Чекистов.