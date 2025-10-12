В Краснодаре сгорел троллейбус на остановке в ЮМР

Вечером 11 октября в микрорайоне Юбилейный в Краснодаре загорелся троллейбус у остановки общественного транспорта «Рождественский храм» на проспекте Чекистов. Об этом сообщает МУП «КТТУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / selhoz_umr_krasnodar Фото: t.me / selhoz_umr_krasnodar

По информации предприятия, возгорание произошло из-за задымления в контакторной панели в кабине водителя. Водитель и кондуктор не смогли самостоятельно ликвидировать очаг и вызвали пожарных. Среди пассажиров и сотрудников КТТУ никто не пострадал.

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 19:48. Первые расчеты прибыли к месту возгорания через шесть минут.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила около 20 кв. м. Полностью ликвидировать огонь удалось в 20:14. В тушении участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Анна Гречко