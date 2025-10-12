В Анапе обнаружили частицы мазута размером до 1,5 см

На побережье Анапы обнаружили частицы мазута размером до 1,5 см на участке в 7,5 км. Водолазы завершили подъём осевшего топлива со дна моря, сообщает оперативный штаб Кубани.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фракции нефтепродуктов нашли преимущественно на выброшенных водорослях. Загрязнение зафиксировали на отрезке от центрального пляжа до пирса у технополиса «Эра» протяженностью около 6 км. Еще полтора км побережья со следами мазута обнаружили у станицы Благовещенской.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в сентябре 2025 года водолазы закончили сбор осевшего топлива с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. С 10 по 17 сентября специалисты подняли на берег 443 мешка с нефтепродуктами у причала посёлка Джемете.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волгонефть». В результате шторма суда раскололись, и в море вылилось около 2,4 тыс. т мазута. На танкере «Волгонефть-212» повредились четыре топливных резервуара.

Анна Гречко