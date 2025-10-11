Кузены зажгли в Шанхае

Финал Rolex Shanghai Masters, завершающегося в Китае турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн, стал самым сенсационным по составу участников и самым низкорейтинговым за всю 35-летнюю историю подобных состязаний. Титул там разыграют 204-я ракетка мира Валантен Вашро, который в полуфинале разобрался со знаменитым сербом Новаком Джоковичем, и его двоюродный брат француз Артюр Риндеркнеш, 54-й номер мирового рейтинга, переигравший россиянина Даниила Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Go Nakamura / Reuters Даниил Медведев

Фото: Go Nakamura / Reuters

Встречу на полуфинальной стадии «мастерса» с теннисистом, который в мировом рейтинге находится за пределами топ-50 рейтинга АТР, для представителей мировой элиты почти всегда можно считать большой удачей. Однако турнир в Шанхае в этом смысле стал исключением. Первый же его полуфинал, между знаменитым сербом Новаком Джоковичем и монегаском Валантеном Вашро, занимающим сейчас в классификации АТР лишь 204-е место, завершился громадной сенсацией — успехом заведомого аутсайдера, которому для победы со счетом 6:3, 6:4 потребовалось 1 час 42 минуты.

Отдавая должное Вашро, который и в квалификацию-то там попал в последний момент, а затем поймал сумасшедший кураж, следует иметь в виду погодный фактор. Жара в сочетании с высокой влажностью воздуха, которая, безусловно, оказала влияние на ход нынешнего состязания, все-таки доконала 38-летнего серба, дважды вызывавшего врача. В итоге Джокович упустил шанс взять 101-й титул за карьеру, к которому он, казалось, был очень близок, а Вашро стал самым низкорейтинговым финалистом «мастерсов» за всю историю. Ранее рекордсменом считался румын Андре Павел, который в 2003 году, будучи 191-й ракеткой мира, в решающем матче турнира в Париже уступил британцу Тиму Хенмену.

Артюр Риндеркнеш, двоюродный брат Вашро, доставшийся Даниилу Медведеву во втором полуфинале, по сравнению со своим кузеном теннисист куда более известный.

Не имея титулов и не поднимаясь в рейтинге выше 42-го места, он тем не менее имеет репутацию непредсказуемого мастера, способного на крупные сюрпризы. Колючий игровой стиль Риндеркнеша, обладающего хорошей подачей, острыми плоскими ударами с задней линии и умеющего вовремя выходить к сетке, не раз доказывал свою эффективность. Неудивительно, что с июня он выиграл семь из десяти матчей против соперников из топ-20, причем три победы — над Александром Зверевым из Германии (3-й в мире), чехом Иржи Легечкой (19-й) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (13-й) — были одержаны в Шанхае.

Даниил Медведев прекрасно умеет справляться с оппонентами подобного плана — прежде всего за счет собственной мощной подачи и умения подолгу разыгрывать мяч сзади. Неудивительно, что в единственной предыдущей встрече с Риндеркнешем, состоявшейся во втором круге US Open 2022 года, россиянин не отдал ни одной партии. Однако тогда Медведев стоял выше в рейтинге и выглядел гораздо стабильнее по ходу сезона. Было ясно, что шанс выйти в финал у чемпиона Rolex Shanghai Masters 2019 года безусловно есть. Но чтобы реализовать его, требуется играть в cвой лучший теннис с самого начала до конца. А это на фоне накопившейся усталости было сделать весьма непросто.

Дебют у Медведева получился отменный.

Взяв под ноль чужую подачу в третьем гейме, россиянин оставил за собой первую партию, отыграв по ходу дела брейк-пойнт в восьмом гейме. Но второй сет не сложился. Вернувшись из раздевалки после перерыва, Риндеркнеш смог собраться, уже во втором гейме второй партии взял подачу Медведева, а в затяжном третьем гейме, по ходу которого шесть раз было «ровно», удержал свою. После этого реальных шансов спасти сет россиянин не имел. Более того, в восьмом гейме француз оформил еще один брейк, да еще к тому же всухую.

Третью партию оба начали очень хорошо. В таких случаях на первый план выходит умение использовать свои шансы в нескольких ключевых розыгрышах. У Медведева один такой шанс был в пятом гейме, но соперник, отыгрывая брейк-пойнт, искусно разыграл комбинацию с выходом к сетке после подачи. Два других шанса россиянина, в седьмом гейме, Риндеркнеш перечеркнул эйсами.

Медведев же справиться с давлением в решающие минуты не сумел — видимо, не хватило свежести.

Его двойная ошибка на втором матчболе Риндеркнеша подвела черту под выступлением россиянина в Шанхае, которое в целом можно считать успешным. В итоге — 6:4, 2:6, 4:6 за 2 часа 29 минут. А это значит, что в самом сенсационном и низкорейтинговом финале за всю историю «мастерсов» АТР, которые проводятся с 1990 года, сыграют Вашро и Риндеркнеш, который наблюдал за триумфом своего двоюродного брата с трибуны.

Чем бы ни завершился их матч, Вашро в ближайший понедельник поднимется минимум в топ-60 рейтинга АТР, а Риндеркнеш — минимум в топ-30. Что же касается Медведева, заявленного на следующей неделе на турнир категории 250 в Алматы, то он свое нынешнее 18-е место поменяет на 14-е.

Евгений Федяков