Минэнерго: у Вучича «нет волшебной палочки» в ситуации с подсанкционной NIS

Власти Сербии не хотят национализировать российско-сербскую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), но у президента Александра Вучича нет «волшебной палочки» для разрешения ситуации. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Министр подчеркнула, что Сербия надеется остаться надежным направлением для инвесторов из РФ, США, КНР, Японии «и всего мира». По словам госпожи Джедович-Ханданович, сербские власти хотят действовать в рамках международного права и быть хорошими партнерами для всех, кто планирует инвестировать в страну.

«Но мы слышали вчера, что руководство компании надеется, что Александр Вучич найдет какое-то решение на высшем уровне, но знаете, даже у президента Сербии нет "волшебной палочки"»,— уточнила Дубравка Джедович-Ханданович (цитата по «РИА Новости»).

США включили NIS в санкционный список в январе, но вступление ограничений в силу несколько раз откладывали. 9 октября санкции официально вступили в силу. Это лишает компанию, основным владельцем которой выступает «Газпром нефть», возможности покупать нефть и продавать нефтепродукты за рубежом. Об остановке работы с NIS объявил хорватский оператор нефтепровода JANAF — единственный поставщик сырья для НПЗ в Сербии. Господин Вучич назвал санкции тяжелым ударом для Сербии.

Подробности — в материале «Ъ» «Белград остался без лицензии».