Хорватская JANAF заявила о приостановке поставок газа в Сербию из-за санкций США

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF приостановил сотрудничество с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) из-за санкций США. Об этом сообщили в пресс-службе хорватской компании.

«Нефтяная индустрия Сербии» не получила лицензию от Минфина США, которая необходима для выполнения контракта с JANAF на транспортировку сырой нефти, заявили в компании. Там отметили, что по этой причине с 8 октября этого года реализация договора стала невозможной.

NIS сообщила о начале действия санкций США, под которые она попала в январе этого года. Мажоритарный акционер «Нефтяной индустрии Сербии» — компания «Газпром нефть», которой принадлежит 44,85% акций. Еще 11,3% владеет российский «Газпром». Сербии принадлежит 22,87% доли компании. Вступление санкций против компании неоднократно откладывали. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода капитала РФ из NIS. Он говорил, что к санкциям в будущем также может присоединится Евросоюз.