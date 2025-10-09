Российско-сербская NIS сообщила о начале действия санкций США

Российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) сообщила, что компания не получила от Минфина США специальную лицензию, позволяющую осуществлять бесперебойную операционную деятельность. Это означает, что введенные американскими властями санкции против NIS вступили в силу.

В пресс-службе компании заверили, что у NIS есть «достаточные запасы» нефти для переработки, а также возможность обеспечивать регулярное снабжение автозаправочных станций. Компания обсуждает с Минфином США ее исключение из санкционного списка.

«Первая заявка на исключение из списка была подана 14 марта, а дополненная — 28 сентября текущего года, однако исключение из санкционного списка представляет собой сложный и длительный процесс»,— уточняется в пресс-релизе.

Основная часть акций NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85% и «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87% акций. Компания также поставляет электроэнергию в Румынию, Боснию и Герцеговину и Болгарию.

NIS включили в санкционный список в январе, помимо нее ограничения затронули еще около 20 дочерних компаний «Газпром нефти». Вступление санкций против сербской компании в силу неоднократно откладывали. Евросоюз намерен присоединиться к санкциям против NIS.