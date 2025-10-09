Вучич назвал тяжелым ударом для Сербии санкции США против NIS

Введение санкций США против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) стало плохой новостью для Сербии, считает президент страны Александр Вучич. Он заявил, что у ограничений будут экономические и социальные последствия. Сегодня санкции официально вступили в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

По его словам, последствия этих мер «выходят далеко за рамки деятельности одной компании». «Эта новость во многих отношениях плоха для Сербии. Речь идет не просто о функционировании одной компании — это чрезвычайно тяжелые последствия для всей нашей страны»,— уверен сербский президент (цитата по ТАСС).

Основная часть акций NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85% и «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87% акций. Компания также поставляет электроэнергию в Румынию, Боснию и Герцеговину и Болгарию.

NIS включили в санкционный список в январе, но вступление ограничений в силу несколько раз откладывали. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сегодня объявил о приостановке сотрудничества с NIS. Евросоюз намерен присоединиться к санкциям против российско-сербской компании.