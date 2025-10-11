Стоимость биткойна упала ниже $105 тыс. впервые с июня

По состоянию на 00:20 мск курс биткойна на бирже Binance опустился ниже отметки $105 тыс. Стоимость криптовалюты достигла $104,764 тыс. (-13,68%). Это произошло впервые с июня 2025 года. К 00:39 мск курс поднялся и достиг $121,373 тыс. (-0,68%).

Bloomberg сообщило, что это — реакция на обострившуюся торговую напряженность между США и Китаем, которая также ударила по рынкам акций и нефти. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября Штаты введут на товары из Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас. Также США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином «больше не имеет смысла». Он утверждает, что вина этому — политика китайского руководства в вопросе управления активами за рубежом.

Заявления господина Трампа последовали за решениями правительств США и Китая, которые за последний месяц приняли меры по ограничению обмена технологий между двумя странами и экспорта ресурсов.