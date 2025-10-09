Китай усиливает контроль за экспортом технологий производства редкоземов

Власти КНР объявили о введении контроля за экспортом технологий производства редкоземельных металлов. Решение опубликовано на сайте Министерства торговли.

Согласно тексту постановления, экспорту без разрешения теперь не подлежат технологии, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, выплавкой металлов, производством магнитных материалов, а также переработкой и использованием вторичных ресурсов редкоземельных металлов и их носителей. То же касается технологий, связанных с монтажом, наладкой, обслуживанием, ремонтом и модернизацией производственных линий.

Если есть возможность использования товаров, технологий или услуг для работы с редкоземельными металлами за рубежом — экспортер должен обратиться в Минторг за лицензией на экспорт товаров двойного назначения. Поставка таких товаров без разрешения запрещена.

Решение обосновано необходимостью защиты национальной безопасности и интересов. Оно вступило в силу с момента опубликования.

Эрнест Филипповский