США запретили TSMC ввозить оборудование для чипов в Китай

Министерство торговли США отозвало разрешение тайваньской компании TSMC на ввоз основанного на американских технологиях оборудования для производства чипов в Китай. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Этим решением администрация президента США Дональда Трампа еще больше ограничивает доступ КНР к передовым технологиям в этой сфере.

Теперь TSMC будет сложнее передавать соответствующее оборудование и технологии на свой завод в китайском Нанкине. Отзыв разрешения не означает полного запрета на передачу в Китай соответствующего оборудования, однако компания в каждом случае должна будет получать разрешение американских властей. В TSMC заявили, что ограничения вступают в действие с 31 декабря 2025 года, а пока компания «будет обсуждать эту меру с правительством США» и до этого срока продолжит поставлять все необходимое на завод в Нанкине.

Ранее США отозвали подобные разрешения у других производителей чипов, в том числе южнокорейских Samsung, SK Hynix и американской Intel. Как отмечает Bloomberg, в отличие от Samsung и SK Hynix, у которых в Китае находятся значительные производственные мощности, у TSMC на КНР приходится сравнительно небольшая доля производства.

Яна Рождественская