Трамп: встреча с Си Цзиньпином «похоже, больше не имеет смысла»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Причиной перемены настроений он назвал политику китайского руководства в вопросе управления активами за рубежом, в том числе на рынке редкоземельных металлов. В своем заявлении американский президент вновь пригрозил Пекину «значительным» повышением пошлин.

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но сейчас, похоже, нет причин для этого»,— констатировал американский лидер в своем посте Truth Social.

«В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся очень враждебными и рассылают письма в страны по всему миру, в которых хотят ввести экспортный контроль для каждого элемента производства, связанного с редкоземельными элементами, и практически для всего остального, о чем они могут подумать, даже если это не производится в Китае»,— посетовал президент США.

Американский лидер назвал шаги китайского руководства «неожиданными» на фоне «хороших» отношений с Китаем в течение последнего полугодия.

Министерство коммерции КНР сообщило 9 октября, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Анастасия Домбицкая