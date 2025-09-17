Роспатент отказал Renault в регистрации товарного знака в России

Компания Renault, подаваться в октябре прошлого года заявку на регистрацию товарного знака «Reno» для продажи и производства автомобилей, получила предварительный отказ со стороны Роспатента. Как сообщает «РИА Новости», со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС, у компании осталось несколько недель для ответа на уведомление экспертизы.

Если этого не произойдет, Renault может получить окончательный отказ в регистрации товарного знака. Основанием для предварительного отказа стало выявление «более раннего товарного знака, являющегося сходным до степени смешения с заявленным». Выявленный знак принадлежит самой компании Renault, но в новой заявке компания указала другой адрес, не соответствующий ранее внесенному в российские госреестры.

Ранее, в феврале этого года гендиректор Renault Лука де Мео сообщал, что компания не исключает возвращения в Россию. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что компания «своими действиями делает невозможным» реализацию шестилетнего опциона на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». Господин Мантуров указывал на «недружественные действия» компании в части поставки техники Украине, а также прерывание всех цепочек, связанных со взаимными поставками.

Влад Никифоров