Игорь Гуськов получил мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Избирательная комиссия Ростовской области передала депутатский мандат бывшему заместителю губернатора Игорю Гуськову, возглавлявшему Семикаракорскую региональную группу в списке «Единой России». Соответствующее решение приняли на 134-м заседании избиркома, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Мандат перешел к Игорю Гуськову после досрочного прекращения полномочий депутата Заксобрания седьмого созыва Анны Касьяненко, которая возглавила минсельхоз Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о возможном получении господином Гуськовым депутатского мандата.

Константин Соловьев