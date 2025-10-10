На Кубани на выходных прогнозируют ливни и мокрый снег

Краснодарский край 11 и 12 октября ожидают сильные осадки. По данным регионального Гидрометцентра, пройдут ливни с грозами и шквалистым ветром.

В горных районах прогнозируют мокрый снег. Температура ночью составит от +6 до +11°C, днем — от +13 до +18°C; в горах ночью +3…–2°C, днем 0…+5°C. Скорость ветра местами достигнет порывов 25м/с, возможен подъем уровня воды в реках.

МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать осторожность: не останавливаться возле деревьев и рекламных щитов, держаться подальше от водоемов и низких берегов. При подтоплении нужно подняться на возвышенность или верхние этажи зданий.

Также спасатели советуют заранее подготовить документы и вещи первой необходимости, следить за официальными оповещениями и не оставлять детей без присмотра. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефонам 101 и 112.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи и на федеральной территории Сириус штормовое предупреждение продлили с вечера 11 октября до 02:00 мск 12 октября.

Анна Гречко