В Сочи и Сириусе продлили штормовое предупреждение до 12 октября

В Сочи и на федеральной территории Сириус штормовое предупреждение продлили с вечера 11 октября до 02:00 мск 12 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной продления стала угроза ливней в сочетании с грозой. Утром 10 октября спасатели ликвидировали последствия подтоплений на территории Сириуса, где в двух жилых домах уровень воды достигал 10–15 см.

Для откачки задействовали три мотопомпы. В пункты временного размещения эвакуировали две семьи из шести человек, включая ребенка.

Кроме того, в ликвидации последствий непогоды участвовали 31 человек и 11 единиц техники от муниципальных служб и МЧС России.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что штормовое предупреждение на территории всего Краснодарского края действовало с 9 по 11 октября. В регионе прогнозировали сильные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Анна Гречко