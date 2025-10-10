Южные регионы России вошли в топ-5 по прогнозу экспорта АПК к 2030 году

Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область вошли в топ-5 рейтинга федерального центра «Агроэкспорт» по прогнозу экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2030 году. Об этом стало известно в ходе презентации рейтинга на выставке «Золотая осень» в Москве, пишет «РБК Краснодар».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший рост среди регионов ЮФО и СКФО прогнозируется в Ростовской области. Экспорт может увеличиться с 613 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд долларов США в 2030 году (+70%).

Краснодарский край, по оценкам, выйдет на четвертое место в стране, почти удвоив показатель — с 488 млн долларов США до 960 млн долларов США (+97%). На пятой позиции будет Ставропольский край, где объем экспорта увеличится с 361 млн долларов США до 599 млн долларов США (+66%).

Как отметил врио директора «Агроэкспорта» Илья Ильюшин, ключевая задача на перспективу — развитие экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. По итогам девяти месяцев 2025 года наибольшие темпы роста экспорта среди регионов юга России показала Республика Крым (+69%), которая также расширила географию поставок на 11 стран.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за последние десять лет объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса удвоился и превысил 62,2 млрд руб.

Нурий Бзасежев