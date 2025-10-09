Инвестиции в АПК Кубани за десятилетие выросли вдвое

В Краснодарском крае за последние десять лет объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса удвоился и превысил 62,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на исполняющего обязанности вице-губернатора Андрея Коробку.

По словам чиновника, край обладает высоким инвестиционным потенциалом и готов к реализации масштабных проектов во всех направлениях агропромышленного комплекса. Он отметил, что за последние годы вложения в отрасль значительно выросли, а продукция успешных инвестиционных проектов представлена на выставке.

Господин Коробка добавил, что главная задача кубанского АПК сейчас — обеспечить технологическую и кадровую независимость отрасли. Более 50 предприятий региона представляют свою продукцию на Всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве, где стенд Краснодарского края площадью 140 кв. м посвящен достижениям региона в сельском хозяйстве.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае площадь под озимый горох увеличится почти в шесть раз — с 1,5 тыс. га в прошлом году до 8,7 тыс. га в этом. Эта культура важна для повышения плодородия почв, так как обогащает их азотом и служит хорошим предшественником для будущих урожаев.

Мария Удовик