Количество занятых в сельском хозяйстве Кубани увеличилось на 1,6 тысячи человек

В 2025 году, по данным прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края, среднегодовая оценочная численность занятого населения в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составляет 235,7 тыс. человек, что на 1,6 тыс. больше, чем годом ранее. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в министерстве труда и социального развития региона.

По данным ведомства, по состоянию на 2 октября 2025 года в службу занятости населения заявлено более 12 тыс. вакансий в агропромышленном комплексе, в том числе в растениеводстве — 5,4 тыс. вакансий; в животноводстве — 524 вакансии; смешанном сельскохозяйственном производстве, охоте — 3,4 тыс. вакансий; производстве пищевой продукции — 3 тыс. вакансий.

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы виноградари, рабочие зеленого хозяйства, трактористы-машинисты сельхозпроизводства, садоводы, овощеводы, операторы линии в производстве пищевой продукции, операторы машинного доения, животноводы и другие. Среди специалистов и служащих востребованы агрономы, ветеринарные врачи, механики, лаборанты, бухгалтеры, технологи, мастера цеха (участка), зоотехники и другие специалисты, сообщили в минтруда Кубани.

По данным пресс-службы сервиса hh.ru Юг, с января по сентябрь 2025 года в Краснодарском крае в сфере сельского хозяйства было размещено более 8,5 тыс. вакансий, что на 30% меньше, чем за такой же период 2024 года.

Андрей Пугачев