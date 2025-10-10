На Кубани количество вакансий в сельском хозяйстве сократилось на 30%

С января по сентябрь 2025 года в Краснодарском крае в профессиональной сфере «Сельское хозяйство» было размещено более 8,5 тыс. вакансий, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru Юг.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На Кубани в этом году чаще всего работодатели в сельском хозяйстве размещали вакансии для сервисных инженеров — более 3,7 тыс. предложений. На втором месте машинисты — свыше 1,9 тыс., около 800 вакансий для агрономов, для ветеринарных врачей — более 750 вакансий, а замыкают список зоотехники — более 240 предложений.

Медианная предлагаемая зарплата для агрономов в сентябре 2025 года составила 100 тыс. руб. (рост по сравнению с тем же периодом прошлого года 36%), на вакансию ветеринарного врача — 70 тыс. руб. (рост 8% год к году), зоотехника — 80 тыс. руб. (+25% год к году), машиниста — 136,9 тыс. руб. (+8%), сервисного инженера и инженера-механика — 80,3 тыс. руб. (+15%).

По данным онлайн-сервиса, топ дефицитных специальностей в АПК на Кубани делят ветеринарные врачи и зоотехники — по 3,2 активных резюме на вакансию. На втором месте агрономы — 5,2. Лучше ситуация обстоит с машинистами — 5,5, на одну вакансию сервисного инженера приходится — 11,5 резюме.

«Дефицит кадров в АПК вызван высокой конкуренцией за работников, сезонностью, низкой привлекательностью отрасли и демографическими вызовами. Это требует новой парадигмы: цифровизации, автоматизации, ИИ и перестройки подходов к найму и удержанию»,— комментирует директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Как отмечает госпожа Лавренова, нехватка специалистов приводит к перегрузке оставшихся сотрудников, срывам сроков уборки и обработки, а также снижению точности выполнения технологических операций. Кадровый голод становится фактором риска для урожайности и эффективности производства.

Андрей Пугачев