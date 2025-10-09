На Кубани и в ФТ «Сириус» объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Краснодарском крае, Сочи и на федеральной территории (ФТ) «Сириус» объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и ливней. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в течение суток 9 и 10 октября в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами и шквалистым ветром с порывами до 20–22 м/с. На малых реках бассейна Кубани, юго-восточных притоках реки, а также на реках черноморского побережья прогнозируются подъемы уровня воды, местами выше неблагоприятных отметок.

На участке побережья от Анапы до Магри и от Магри до села Веселое синоптики предупреждают об опасности формирования смерчей над морем.

В Сочи и Сириусе 9–11 октября ожидаются сильные дожди и ливни, местами град, а также усиление ветра до 20–25 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды и сход селевых потоков.

Ранее аналогичное предупреждение из-за сильных осадков в Краснодарском крае объявлялось 5 октября.

Нурий Бзасежев