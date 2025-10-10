В Крыму откроются еще 18 автозаправочных станций

В Республике Крым с 11 октября начнут дополнительно работать еще 18 автозаправочных станций, где топливо будет доступно в свободной продаже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Актуальные адреса новых АЗС будут опубликованы на портале правительства Крыма и сайте регионального министерства топлива и энергетики.

Ранее власти республики ограничили продажу бензина до 20 л в одни руки из-за дефицита топлива на заправках. Сергей Аксенов после переговоров с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым заявил, что власти Крыма и Севастополя совместно с операторами АЗС до конца недели подготовят предложения по решению проблемы поставок бензина. Эти предложения планируется представить президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, ФАС проверяет рост цен на топливо на Кубани, в Крыму и Курской области. По словам главы ведомства Максима Шаскольского, в скором времени могут возникнуть новые предупреждения нефтяным компаниям.

Анна Гречко