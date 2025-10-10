Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Понтаж» с «Томагавками», «кризис эмоций» в отношениях с Баку и новое оружие: главные заявления Путина

Президент Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Президент заявил, что Россия и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине остаются в рамках договоренностей, достигнутых 15 августа на переговорах в Анкоридже. Он также объявил о скором появлении нового оружия у России и рассказал о российско-азербайджанских отношениях. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О взаимоотношениях с США

  • Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске.
  • У нас с США есть контакты по линии МИД и Госдепартамента.
  • Президент Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине.

О поставке Киеву американских ракет Tomahawk

  • Ответом России на угрозы передачи Украине американских ракет Tomahawk станет усиление системы ПВО.
  • Заявления о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk являются предметом шантажа и «понтажа».

О ближневосточном конфликте

  • Если удастся довести до конца все усилия Трампа по ближневосточному конфликту, то это станет историческим событием.
  • Россия поддерживает инициативу США по урегулированию в Газе
  • Участие Москвы в урегулировании в Газе могло бы быть востребовано, учитывая уровень доверия между РФ и Палестиной.

О российско-азербайджанских отношениях

  • Ситуация с крушением самолета AZAL понятна, остались детали и тонкости. После авиакатастрофы нужно было время, чтобы провести экспертизы и во всем разобраться.
  • У России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений. Это был «кризис эмоций».
  • Рост торговли между Россией и Азербайджаном продолжается.
  • Очень надеюсь, что Россия и Азербайджан перевернули страницу после крушения AZAL.

О ДСНВ

  • Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России.
  • Россия готова договариваться с США по продлению ДСНВ, если для американской стороны это приемлемо.
  • Оставшегося до истечения ДСНВ времени достаточно для договоренности о его продлении.

О гонке вооружений

  • Гонка вооружений определенным образом идет.
  • В некоторых странах готовятся к ядерным испытаниям.
  • Новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других государств.
  • Россия в ближайшее время может сообщить о новом оружии. Испытания проходят успешно.

О миграции

  • Проблем в сфере миграции много, граждане России на это указывают.
  • Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане.
  • Мигранты должны соблюдать законы и правила РФ.

О значении СНГ

  • СНГ не утрачивает свое значение.
  • Важно не утратить конкретных преимуществ в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР. Эта задача возложена на СНГ.
  • Бывшим республикам СССР очень важно не разъехаться совсем далеко.

О Нобелевской премии

  • Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали.
  • Решение Нобелевского комитета по премии мира нанесло огромный ущерб авторитету премии.
  • Я не знаю, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира, но он много делает для решения сложных кризисов.

