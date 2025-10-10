«Понтаж» с «Томагавками», «кризис эмоций» в отношениях с Баку и новое оружие: главные заявления Путина
Президент Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе
Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Президент заявил, что Россия и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине остаются в рамках договоренностей, достигнутых 15 августа на переговорах в Анкоридже. Он также объявил о скором появлении нового оружия у России и рассказал о российско-азербайджанских отношениях. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государства-участников СНГ
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О взаимоотношениях с США
- Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске.
- У нас с США есть контакты по линии МИД и Госдепартамента.
- Президент Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине.
О поставке Киеву американских ракет Tomahawk
- Ответом России на угрозы передачи Украине американских ракет Tomahawk станет усиление системы ПВО.
- Заявления о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk являются предметом шантажа и «понтажа».
О ближневосточном конфликте
- Если удастся довести до конца все усилия Трампа по ближневосточному конфликту, то это станет историческим событием.
- Россия поддерживает инициативу США по урегулированию в Газе
- Участие Москвы в урегулировании в Газе могло бы быть востребовано, учитывая уровень доверия между РФ и Палестиной.
О российско-азербайджанских отношениях
- Ситуация с крушением самолета AZAL понятна, остались детали и тонкости. После авиакатастрофы нужно было время, чтобы провести экспертизы и во всем разобраться.
- У России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений. Это был «кризис эмоций».
- Рост торговли между Россией и Азербайджаном продолжается.
- Очень надеюсь, что Россия и Азербайджан перевернули страницу после крушения AZAL.
О ДСНВ
- Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России.
- Россия готова договариваться с США по продлению ДСНВ, если для американской стороны это приемлемо.
- Оставшегося до истечения ДСНВ времени достаточно для договоренности о его продлении.
О гонке вооружений
- Гонка вооружений определенным образом идет.
- В некоторых странах готовятся к ядерным испытаниям.
- Новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других государств.
- Россия в ближайшее время может сообщить о новом оружии. Испытания проходят успешно.
О миграции
- Проблем в сфере миграции много, граждане России на это указывают.
- Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане.
- Мигранты должны соблюдать законы и правила РФ.
О значении СНГ
- СНГ не утрачивает свое значение.
- Важно не утратить конкретных преимуществ в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР. Эта задача возложена на СНГ.
- Бывшим республикам СССР очень важно не разъехаться совсем далеко.
О Нобелевской премии
- Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали.
- Решение Нобелевского комитета по премии мира нанесло огромный ущерб авторитету премии.
- Я не знаю, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира, но он много делает для решения сложных кризисов.