«Понтаж» с «Томагавками», «кризис эмоций» в отношениях с Баку и новое оружие: главные заявления Путина

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Президент заявил, что Россия и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине остаются в рамках договоренностей, достигнутых 15 августа на переговорах в Анкоридже. Он также объявил о скором появлении нового оружия у России и рассказал о российско-азербайджанских отношениях. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государства-участников СНГ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государства-участников СНГ

О взаимоотношениях с США

Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске.

У нас с США есть контакты по линии МИД и Госдепартамента.

Президент Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине.

О поставке Киеву американских ракет Tomahawk

Ответом России на угрозы передачи Украине американских ракет Tomahawk станет усиление системы ПВО.

Заявления о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk являются предметом шантажа и «понтажа».

О ближневосточном конфликте

Если удастся довести до конца все усилия Трампа по ближневосточному конфликту, то это станет историческим событием.

Россия поддерживает инициативу США по урегулированию в Газе

Участие Москвы в урегулировании в Газе могло бы быть востребовано, учитывая уровень доверия между РФ и Палестиной.

О российско-азербайджанских отношениях

Ситуация с крушением самолета AZAL понятна, остались детали и тонкости. После авиакатастрофы нужно было время, чтобы провести экспертизы и во всем разобраться.

У России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений. Это был «кризис эмоций».

Рост торговли между Россией и Азербайджаном продолжается.

Очень надеюсь, что Россия и Азербайджан перевернули страницу после крушения AZAL.

О ДСНВ

Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России.

Россия готова договариваться с США по продлению ДСНВ, если для американской стороны это приемлемо.

Оставшегося до истечения ДСНВ времени достаточно для договоренности о его продлении.

О гонке вооружений

Гонка вооружений определенным образом идет.

В некоторых странах готовятся к ядерным испытаниям.

Новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других государств.

Россия в ближайшее время может сообщить о новом оружии. Испытания проходят успешно.

О миграции

Проблем в сфере миграции много, граждане России на это указывают.

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане.

Мигранты должны соблюдать законы и правила РФ.

О значении СНГ

СНГ не утрачивает свое значение.

Важно не утратить конкретных преимуществ в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР. Эта задача возложена на СНГ.

Бывшим республикам СССР очень важно не разъехаться совсем далеко.

О Нобелевской премии