Путин: в деле трудовой миграции Россия будет думать прежде всего о гражданах РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в вопросе Россия будет прежде всего думать о собственных гражданах. Об этом он сказал на пресс-конференции в Душанбе по итогам саммита Содружества независимых государств (СНГ).

«Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе,— сказал Владимир Путин. — Тем не менее, проблем здесь (во взаимодействии с Таджикистаном в вопросе трудовой миграции. — "Ъ") много. И граждане РФ указывают нам на эти проблемы. Прежде всего мы должны думать о гражданах нашей страны».

Заседание Совета глав государств СНГ прошло сегодня в Душанбе. В саммите участвуют лидеры России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Анастасия Домбицкая