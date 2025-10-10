Путин раскрыл, чем Россия ответит на угрозы передачи «Томагавков» Украине

Ответом России на угрозы передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk станет усиление российской системы противоракетной обороны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Душанбе.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО»,— сказал господин Путин.

При этом российский лидер отметил, что считает заявления о передаче Киеву ракет предметом шантажа и «понтажа». По словам российского лидера, в звучащих с Запада предупреждениях «есть понт».

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине через страны НАТО. Президент России Владимир Путин назвалвозможные поставки новым этапом эскалации конфликта на Украине. Позднее президент США Дональд Трамп сделал заявление о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщив, что он «вроде как» принял решение о том, будет ли оружие передано Киеву. Американский лидер не раскрыл содержания принятого решения.

Анастасия Домбицкая