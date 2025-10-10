Путин назвал угрозы о передаче «Томагавков» Украине «понтажом»

Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможной передаче Киеву американских крылатых ракет Tomahawk предметом шантажа и «понтажа». По словам российского лидера, в звучащие с Запада предупреждениях «есть понт».

«Вы не оговорились: и понтажа тоже. Понт здесь присутствует»,— прокомментировал Владимир Путин вопрос корреспондента, который спросил его об оценке Россией вопроса о передаче американских ракет Tomahawk Киеву.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине через страны НАТО. Президент России Владимир Путин назвалвозможные поставки новым этапом эскалации конфликта на Украине. Позднее президент США Дональд Трамп сделал заявление о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщив, что он «вроде как» принял решение о том, будет ли оружие передано Киеву. Американский лидер не раскрыл содержания принятого решения.

Анастасия Домбицкая