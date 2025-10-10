Путин: достигнутые на Аляске договоренности по Украине продолжают действовать

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, сказал, что Россия и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине остаются в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты 15 августа на переговорах в Анкоридже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Андрей Колесников спросил, исчерпан или нет потенциал Анкориджа. Владимир Путин сказал, что российская сторона полностью не раскрывала все те вопросы, которые обсуждались на переговорах на Аляске. «Это непростые вопросы», — пояснил президент.

По его словам, он договорился с Дональдом Трампом, что обсудит с союзниками те моменты, которые обсуждались в Анкоридже, а президент США, со всей стороны, обсудит их с союзниками Америки, чтобы конфликт на Украине можно было разрешить мирным путем. «Это вопросы сложные. Мы остаемся на той же базе. Мы здесь ничего не меняем. Но, в целом, мы остаемся в рамках договоренностей Аляски», — сказал президент.