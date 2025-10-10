Производство сахара на Кубани в 2025 году может сократиться на 10%

Производство сахара в Краснодарском крае в 2025 году может сократиться до 1,03 млн т, что на 10% меньше прошлогоднего объема (1,13 млн т). Такой прогноз приводит аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 2 из 14 заводов региона — Кореновский и Тихорецкий — уже завершили переработку свеклы. В целом по Южному федеральному округу на 6 октября свекла убрана на площади 186,6 тыс. га (73,3% от посевов). Намолочено 5 млн т корнеплодов — на 400 тыс. т меньше, чем годом ранее.

Средняя урожайность свеклы в округе оказалась на 17% ниже прошлогодней и составила 270 ц/га. При этом уровень загрязненности продукции вырос на 2,3%. Наибольшее падение урожайности зафиксировано в Ростовской области, где валовой сбор в 2025 году не превысит 240 тыс. т.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что порядка 14 заводов Краснодарского края планируют переработать свыше 9 млн т корнеплодов и выработать около 1 млн т сахара в 2025 году.

Нурий Бзасежев