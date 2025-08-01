На Кубани планируют переработать 9 млн тонн свеклы

Краснодарский край открыл сезон переработки сахарной свеклы. Порядка 14 заводов Кубани планируют переработать свыше 9 млн т корнеплодов и выработать около 1 млн т сахара, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Краснодарский край сохраняет позиции крупнейшего в стране производителя свеклы и свекловичного сахара. Мощность наших сахарных комбинатов позволяет принимать сырье не только региональных сельхозпроизводителей, но и других регионов»,— заявил вице-губернатор края Андрей Коробка.

В 2025 году сахарной свеклой на Кубани засеяли более 200 тыс. га. Планируемого объема производства достаточно для обеспечения потребностей края и страны в сахаре, а также для организации экспорта.

Господин Коробка отметил, что сахар кубанских производителей закупают десятки стран мира. Значительные объемы поставляются в Узбекистан и Туркмению. С начала года экспортировано свыше 26,2 тыс. т сахара.

Анна Гречко