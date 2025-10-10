Представлены доказательства связей судьи Момотова с отельером Марченко
Генпрокуратура представила доказательства в Останкинский райсуд Москвы, где рассматривается антикоррупционный иск к бывшему судье Верховного суда, экс-председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества — сети отелей стоимостью более 9 млрд руб. Судя по фотографиям, Виктор Момотов давно дружил и проводил время с соответчиком по иску отельером Андреем Марченко, в том числе за границей (см. фото).
По версии надзора, Виктор Момотов выступал теневым бенефициаром сети отелей Marton, состоящей из 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Их надзорное ведомство и требует обратить в доход государства. Судья не отрицал знакомство с бизнесменом, но заявлял, что бизнесом с ним не занимался.