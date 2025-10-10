Представлены доказательства связей судьи Момотова с отельером Марченко

Генпрокуратура представила доказательства в Останкинский райсуд Москвы, где рассматривается антикоррупционный иск к бывшему судье Верховного суда, экс-председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества — сети отелей стоимостью более 9 млрд руб. Судя по фотографиям, Виктор Момотов давно дружил и проводил время с соответчиком по иску отельером Андреем Марченко, в том числе за границей (см. фото).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Следующая фотография 1 / 5 Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда Фото: из личных архивов ответчиков

По версии надзора, Виктор Момотов выступал теневым бенефициаром сети отелей Marton, состоящей из 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Их надзорное ведомство и требует обратить в доход государства. Судья не отрицал знакомство с бизнесменом, но заявлял, что бизнесом с ним не занимался.

Николай Сергеев