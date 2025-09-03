С января по август ввод жилья на Кубани сократился на треть

В Краснодарском крае за январь—август 2025 года введено почти 1,1 млн кв. м жилья, что на 31% меньше показателя годом ранее. По данным «Дом.РФ», опубликованным «РИА Новости», регион занял пятое место в стране по объемам ввода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером остается Москва, где введено 2,5 млн кв. м жилья (снижение на 34%). В Свердловской области этот показатель составил 1,6 млн кв. м (минус 3%), в Санкт-Петербурге — 1,2 млн кв. м (рост на 48%), в Московской области — 1,1 млн кв. м (минус 39%).

Среди застройщиков по вводу жилья лидирует ПИК — почти 1,1 млн кв. м. Далее следуют «Самолет» (724 тыс. кв. м), «ЮгСтройИнвест» (692 тыс. кв. м), ССК (459 тыс. кв. м) и «Эталон» (344 тыс. кв. м).

Общий объем ввода жилья в России за восемь месяцев составил 24,6 млн кв. м, что на 18% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было построено 30,3 млн кв. м.

Вячеслав Рыжков