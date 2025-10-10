Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов Бикова и Боброва

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в доход государства акции «Облкоммунэнерго» и других компании, принадлежащих уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Генпрокуратура РФ подала иск 10 сентября. В деле фигурировало свыше 150 ответчиков и третьих лиц.

В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области.

На фоне судебных процессов были отправлены в СИЗО и ответчики по иску: совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочка «Облкоммунэнерго») Антон Боликов и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Каждый из них обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Все отрицают свою вину.

«Корпорация СТС» пыталась договориться с Генпрокуратурой РФ о мировом соглашении по национализации «Облкоммунэнерго». Но представитель Генпрокуратуры указал на то, что подобные соглашения с ней не заключаются. Судья отклонила ходатайство ответчика.

Артем Путилов