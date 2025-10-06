«Корпорация СТС» просила суд о мировом соглашении по национализации «Облкоммунэнерго»

«Корпорация СТС» (связана с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) выдвинула ходатайство о заключении мирового соглашения по национализации «Облкоммунэнерго» на судебном заседании 6 октября в Ленинском райсуде Екатеринбурга. По данным источника «Ъ-Урал», судья ходатайство отклонила. Напомним, суд рассматривает иск Генпрокуратуры РФ о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва (арестован по делу о мошенничестве). Обратить в доход государства хотят десятки компаний, в том числе крупные коммунальные активы по всему Уралу.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал источник «Ъ-Урал», на процессе обсуждался вопрос о передаче всех акций и дивидендов «Облкоммунэнерго» в доход государства. Но представитель Генпрокуратуры указал на то, что подобные соглашения ими не заключает. Судья отклонила ходатайство ответчика.

Кроме этого, источник отметил, что итоговое решение могут вынести на следующем заседании — 8 октября.

Напомним, 10 сентября Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга с намерением изъять в доход государства активы, принадлежащие уральским бизнесменам. В исковом заявлении фигурирует свыше 150 ответчиков и третьих лиц. Среди активов, которые намерена национализировать Генпрокуратура РФ, в частности, находится «Облкоммунэнерго». В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области.

Артем Путилов