Семья из четырех человек разбилась на трассе Джубга — Сочи

Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли в лобовом столкновении легковушки с грузовиком на трассе Джубга — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла сегодня, 9 октября, в 13:50. По предварительным данным, 32-летний водитель Mercedes, двигаясь в сторону Краснодара, не справился с управлением из-за погодных условий и допустил занос. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Volvo с полуприцепом.

По данным правоохранительных органов, водитель легкового автомобиля, 30-летняя пассажирка и двое детей двух и четырех лет погибли на месте до прибытия медиков.

В прошлом году в Краснодарском крае из-за аварий погибли 29 детей. Большинство из них были пассажирами, пешеходами или водителями мотоциклов. Госавтоинспекция призывает родителей следить за безопасностью своих детей на дорогах.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсинском районе Краснодарского края в результате аварии пострадал шестилетний ребенок. Авария произошла на трассе М-4, когда водитель Subaru выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями.

Мария Удовик